Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı

Başhekim Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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