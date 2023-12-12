Anasayfa Video Galeriler Gündem Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı 12 Aralık 2023 Salı Saat: 09:05 Güncelleme: 12 Aralık 2023 Salı 09:05 Başhekim Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6577f8372b76340c550ab9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 37 ilde dev operasyon: 39 suç örgütü daha çökertildi İYİ Parti'den istifa etmişti, canlı yayında açıkladı: ''Oyumu Erdoğan’a verdim'' İstanbul'un dev AVM'sinde intihar İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı İstanbul'da otopark krizi: Zamlar sonrası yol kenarları otoparka döndü Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı