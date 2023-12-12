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Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı

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Başhekim Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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