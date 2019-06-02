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  3. 02 Haziran 2019 09:09

Halit Ergenç'e saldırı anı kamerada

Oyuncu Halit Ergenç, İstanbul'da trafik magandalarının saldırısına uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, kavganın görüntüleri kameraya yansıdı.

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