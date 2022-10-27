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Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi

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Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi.

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