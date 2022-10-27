Anasayfa Video Galeriler Gündem Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi 27 Ekim 2022 Perşembe Saat: 12:50 Güncelleme: 27 Ekim 2022 Perşembe 12:50 Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635a545fafb2f7309f290657" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı Genç kıza tacize meydan dayağı İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı Canlı yayında hararetli tartışma: ''Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun'' Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler