  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Ağustos 2018 15:05

Halk CHP’li belediyeye yürüdü, başkanı istifaya çağırdı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, belediye binasına yürüdü ve CHP’li belediye başkanını istifaya davet etti. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yeterli hizmet yapmadığını ileri sürerek sokağa döküldü. Ellerinde ‘başkan istifa’ pankartlarıyla Marmaraereğilisi ilçesinin Bulvar Caddesinde...

Bilgin Pro
Video Galeri
Kurbanlıklarla koyun koyuna yatıyorlar
Kurbanlıklarla koyun koyuna yatıyorlar
Video Galeri
Irak Başbakanı İbadi’yi kabul etti
Irak Başbakanı İbadi’yi kabul etti
Video Galeri
İtalya’da köprü çöktü: Ölü ve yaralılar var
İtalya’da köprü çöktü: Ölü ve yaralılar var
Video Galeri
Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı
Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı
Video Galeri
İtalya’da köprü çöktü
İtalya’da köprü çöktü
Video Galeri
İşitme engellilerden ’ekonomik saldırıya tepki’ videosu
İşitme engellilerden ’ekonomik saldırıya tepki’ videosu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM