Halk CHP’li belediyeye yürüdü, başkanı istifaya çağırdı
14 Ağustos 2018 15:05
Halk CHP’li belediyeye yürüdü, başkanı istifaya çağırdı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, belediye binasına yürüdü ve CHP’li belediye başkanını istifaya davet etti. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP’li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yeterli hizmet yapmadığını ileri sürerek sokağa döküldü. Ellerinde ‘başkan istifa’ pankartlarıyla Marmaraereğilisi ilçesinin Bulvar Caddesinde...