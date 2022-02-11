Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 15:05 İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yapılan zammın ardından fırın ekmeğine de yüzde 31 zam geldi. Zam sonrası 210 gram ekmek 3 liradan, 250 gram ekmek 3.5 liradan satılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620651068bc46c0617077ee7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?'' Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor Bir ünlü isim daha elektrik faturasına isyan etti Binlerce doları otogarda unuttular! Say say bitmedi... Kadın bakıcının şüpheli ölümünde müebbet isteniyordu, serbest kaldılar