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  4. Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam!

Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam!

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yapılan zammın ardından fırın ekmeğine de yüzde 31 zam geldi. Zam sonrası 210 gram ekmek 3 liradan, 250 gram ekmek 3.5 liradan satılacak.

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