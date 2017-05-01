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  3. 01 Mayıs 2017 18:20

Halk otobüsünde 1 Mayıs gerginliği

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan bir grup, halk otobüsüne "Bugün 1 Mayıs" diyerek akbil basmadan binmek istedi. Duruma sinirlenen otobüs şoförü arabayı kenara çekerek polis çağırdı. Otobüste yaşanan 1 Mayıs gerginliği, diğer yolcuları

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Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor
Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor
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Bakırköy'deki 1 Mayıs'ta bayrak krizi
Bakırköy'deki 1 Mayıs'ta bayrak krizi
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Humustan bin 850 sivil daha tahliye edildi
Humustan bin 850 sivil daha tahliye edildi
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Görüntülemek istediği hortumun içinde kaldı
Görüntülemek istediği hortumun içinde kaldı
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Düzcede silahlı yaralama kameralara yansıdı
Düzcede silahlı yaralama kameralara yansıdı