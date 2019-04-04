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  3. 04 Nisan 2019 12:30

Halk otobüsünde gencin yaşlı kadına hakareti kamerada

İstanbul’da alkollü gençler, halk otobüsünde yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti. Bir gencin kendilerini uyaran yaşlı kadına, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl’ sözleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Taksim-Gaziosmanpaşa hattında çalışan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre...

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