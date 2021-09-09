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  4. Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı

Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı

Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga ederken görüntüler kameralara böyle yansıdı.

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