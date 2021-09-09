Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı 09 Eylül 2021 Perşembe Saat: 16:40 Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga ederken görüntüler kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613a0ec7ee71db3d285b0f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobil İBB aracıyla çarpıştı: Yaralılar var Canlı yayında olay olacak 17/25 Aralık iddiası: ''Beni tehdit etti'' O Türkiye'nin canavarı! Kendisi 70 ama kafasındaki taş 600 TL İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren anlar Uçan süpürge gerçek oldu Hırsız tilki kamerada! Sosyal medyada olay oldu Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik arapsaçı! Kanada Başbakanı taşlı saldırıya uğradı