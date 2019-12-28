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  3. 28 Aralık 2019 12:15

Halk otobüsünde tacizciye dayak kamerada

Çorum'da halk otobüsünde tacize uğradığını iddia eden bir genç kızın çığlıkları otobüsü karıştırdı. Otobüsteki diğer yolcuların tacizle suçlanan kişiye saldırı anı kamerada.

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Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı kamerada
Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı kamerada
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