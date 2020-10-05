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  3. 05 Ekim 2020 12:40

Halk otobüsünde tükürüklü, tokatlı maske kavgası!

İstanbul Kağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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