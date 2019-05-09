Halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü
09 Mayıs 2019 11:55
Halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü
Adana’da yaşlı bir adam özel halk otobüsünden zorla indirildi. Yere düşen adamın yardımına çevredekiler koşarken, şoför gaza basıp yoluna devam etti. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Polisevi Kavşağında saat 16.45 civarında meydana geldi. 01 J 0154 plakalı özel halk otobüsünü kullanan şoför yaşlı adamı otobüse almak istemedi ve zorla otobüsten indirdi. Otobüsün kapısının önüne düşen yaşlı...