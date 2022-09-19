Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk otobüsüne motosikletten silahlı saldırı Halk otobüsüne motosikletten silahlı saldırı 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 07:55 Düzce'de halk otobüsü şoförü ile motosikletteki kişiler arasında trafikte yaşanan tartışmada silahlar konuştu. Motosikletteki şüpheliler içinde çok sayıda yolcunun da bulunduğu halk otobüsüne kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6327f6348039a37ea2391893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü! Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba'' Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü! 75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı Pamuk üreticisine destek 271 liraya yükseltildi İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını Zonguldak'ta palamut bereketi! Balıkçılar 50 ton balıkla karaya döndü Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı