Halk otobüsüne motosikletten silahlı saldırı

Düzce'de halk otobüsü şoförü ile motosikletteki kişiler arasında trafikte yaşanan tartışmada silahlar konuştu. Motosikletteki şüpheliler içinde çok sayıda yolcunun da bulunduğu halk otobüsüne kurşun yağdırdı.

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