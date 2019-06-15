Halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
15 Haziran 2019 16:45
Halk otobüsünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Ümraniye’de iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önündeki minibüslere ve araçlara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. 6 kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde iddiaya göre gaz pedalı sıkışan halk otobüsü kontrolden çıkarak önünde bulunan minibüs ve otomobillere art arda çarptı. Ortalığın...