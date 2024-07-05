  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var

Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir halk plajında köpek balığı saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. ABD'nin Florida eyaletinde geçen ay köpek balığı saldırısı sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Oteller doldu, bir şehir çadır kente döndü
Oteller doldu, bir şehir çadır kente döndü
Bu tezgâh 5 çocuk büyütüp evlendirdi
Bu tezgâh 5 çocuk büyütüp evlendirdi
Sel suları kahveyi yuttu ama onlar kahvedeki okey keyfini bozmadı
Sel suları kahveyi yuttu ama onlar kahvedeki okey keyfini bozmadı
Arap turistlerin Türkiye'deki yeni adresi belli oldu
Arap turistlerin Türkiye'deki yeni adresi belli oldu
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu sosyete işkembecisinden kovuldu
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu sosyete işkembecisinden kovuldu
Kayıp çocuklar ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek ortaya çıktı
Kayıp çocuklar ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek ortaya çıktı
Burası Iğdır: Yıldırımın çarpan 2 kardeşi toprağa gömerek kurtardılar
Burası Iğdır: Yıldırımın çarpan 2 kardeşi toprağa gömerek kurtardılar
IŞİD'in finansmancıları Türkiye'de yakalandı
IŞİD'in finansmancıları Türkiye'de yakalandı
Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı
Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı