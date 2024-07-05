Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 11:36 ABD'nin Teksas eyaletindeki bir halk plajında köpek balığı saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. ABD'nin Florida eyaletinde geçen ay köpek balığı saldırısı sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6687b088f968a274250a94a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oteller doldu, bir şehir çadır kente döndü Bu tezgâh 5 çocuk büyütüp evlendirdi Sel suları kahveyi yuttu ama onlar kahvedeki okey keyfini bozmadı Arap turistlerin Türkiye'deki yeni adresi belli oldu Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu sosyete işkembecisinden kovuldu Kayıp çocuklar ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek ortaya çıktı Burası Iğdır: Yıldırımın çarpan 2 kardeşi toprağa gömerek kurtardılar IŞİD'in finansmancıları Türkiye'de yakalandı Sağanak yağışların vurduğu Bursa'da suların içinden ceset çıktı