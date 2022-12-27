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  4. Halk TV çalışanı ölüme böyle koştu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı

Halk TV çalışanı ölüme böyle koştu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı

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Halk TV YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in hayatını kaybetmeden önceki son anları ortaya çıktı.

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