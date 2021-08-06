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  4. Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı

Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı

HalkTv’nin İçmeler’de yapılan canlı yayınına baskın yapan 5 kişiden oluşan saldırganlardan 4'ü serbest bırakıldı.

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