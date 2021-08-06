Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 16:05 HalkTv’nin İçmeler’de yapılan canlı yayınına baskın yapan 5 kişiden oluşan saldırganlardan 4'ü serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d3399dce341019a5cf2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Jartiyer bile var! Bakın yardım diye ne gönderdiler! Su değil zam içiyoruz... Afiyet olsun! Damacana suya 1,5 ayda 5'inci zam Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti