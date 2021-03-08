Anasayfa Video Galeriler Gündem Halkbank'tan kadınlara finansman desteği Halkbank'tan kadınlara finansman desteği 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 17:45 Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6046388c96100667ea4a452f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı MSB: Yunanistan Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz 13 yaşında evlendirilen kadın: Çocukları evlendirmeyin, okutun Eski eşini döven zanlıya meydan dayağı kamerada Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet! Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada