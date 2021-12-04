Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti, bir dayak yemediği kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız'

AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki''