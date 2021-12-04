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Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu

Cübbeli Ahmet'in bir vaazında kullandığı ifadeleri beste yapan Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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