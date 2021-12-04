Anasayfa Video Galeriler Gündem Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 16:20 Cübbeli Ahmet'in bir vaazında kullandığı ifadeleri beste yapan Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab6b36fd04a546480e0593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastane açılışına katılan AK Partili Ünal'a soğuk duş! ''Herhalde pek mutlu olmadılar'' İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Kadın yolcu ölümden döndü Havaalanında şaşırtan görüntüler! Uçağı yolcular itti Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti, bir dayak yemediği kaldı Bin 300 personelle Eren Kış-11 operasyonu başladı Araba çalıp şehir şehir gezen çocuklar sonunda yakalandı HaberTürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman birbirine girdi Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı