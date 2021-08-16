Anasayfa Video Galeriler Gündem Haluk Levent afet bölgesinden paylaştı: ''Kullanılmış eşya göndermeyin'' Haluk Levent afet bölgesinden paylaştı: ''Kullanılmış eşya göndermeyin'' 16 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 10:26 Batı Karadeniz'de sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden şarkıcı Haluk Levent, gönderilen yardımlarla ilgili vatandaşlarını uyararak ''Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611a1327a26d434e610667c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabil-İstanbul uçağında izdiham Uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan'ın düşme anı kamerada Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu Konsere geç kalan Hande Yener öyle bir şey yaptı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Eğitimiyle dikkat çeken yarışmacı ikinci soruda elendi Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kabil'den kaçış: Binlerce araç yollarda Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü