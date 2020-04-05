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  3. 05 Nisan 2020 13:00

Haluk Levent tartıcı çocuğun yardımına koştu !

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokakta tartıcılık yapan 11 yaşındaki çocuğun yardımına Haluk Levent yetişti.

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