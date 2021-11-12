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Haluk Levent'ten sesini kaybeden ünlü şarkıcıya destek

Gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden, bir zamanlar sahnelere damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya'ya AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent destek oldu.

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