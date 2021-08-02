Anasayfa Video Galeriler Gündem Haluk Levent'ten yangın bölgesinden yardım çığlığı Haluk Levent'ten yangın bölgesinden yardım çığlığı 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 07:55 Sanatçı Haluk Levent, Bodrum’dan paylaştığı videoda, Mazı mahallesini aşarak Çökertme köyünü etkisi altına alan yangına dikkat çekti. Levent, “Havadan destek bekleniyor” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61077ab95d5b1a59ca5c8e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca'dan tepki çeken paylaşım: Yoğun bakım hastasını paylaştı Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' Mersin Limanı'nda skandal görüntüler Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı