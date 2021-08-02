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Haluk Levent'ten yangın bölgesinden yardım çığlığı

Sanatçı Haluk Levent, Bodrum’dan paylaştığı videoda, Mazı mahallesini aşarak Çökertme köyünü etkisi altına alan yangına dikkat çekti. Levent, “Havadan destek bekleniyor” dedi.

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