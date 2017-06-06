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  3. 06 Haziran 2017 12:15

Ham petrol boru hattında hırsızlık yapılırken yangın çıktı

Adana'da, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'nın 38. kilometresine vana takıp hırsızlık yapılmak istenirken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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