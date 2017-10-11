SON DAKİKA
DOLAR YENİDEN ALEVLENDİ; DÜN DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ, BUGÜN YENİDEN 3,70 !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ekim 2017 09:15

Hamaney: ''Çocuğunuza Türkçe öğretin''

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Azeri Türkü bir anneye çocuğuna Türkçe öğretmesini söyledi.

Bilgin Pro
Video Galeri
Ankara’da kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Ankara’da kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Video Galeri
İstanbul’da narkotik operasyonu
İstanbul’da narkotik operasyonu
Video Galeri
Otomobil çocuğa böyle çarptı
Otomobil çocuğa böyle çarptı
Video Galeri
Sırp Dışişleri Bakanı Daçiç'ten Türkçe şarkı sürprizi
Sırp Dışişleri Bakanı Daçiç'ten Türkçe şarkı sürprizi
Video Galeri
Sırp Bakan Türkçe şarkı söyledi, Erdoğan tempo tuttu
Sırp Bakan Türkçe şarkı söyledi, Erdoğan tempo tuttu
Video Galeri
Kahraman motosikletli kapkaççıyı böyle yakaladı
Kahraman motosikletli kapkaççıyı böyle yakaladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM