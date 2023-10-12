Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas 3 İsrailli esiri serbest bıraktı Hamas 3 İsrailli esiri serbest bıraktı 12 Ekim 2023 Perşembe Saat: 08:40 Güncelleme: 12 Ekim 2023 Perşembe 08:40 Ortadoğu'da İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6'ncı güne girilirken, Hamas esir aldığı bir İsrailli bir kadın ile 2 çocuğunu serbest bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652786daf038fa5bcc2d60e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı İngiliz Bakan'ın İsrail'deki panik anları kamerada İspark otopark ücretlerine zam geldi İğrenç olay! Voleybol hocası tacizden tutuklandı Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı İzmir'de uyuşturucu kuryesi polisi şoke etti Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 5 bin yıllık İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu