Hamas 3 İsrailli esiri serbest bıraktı

Ortadoğu'da İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6'ncı güne girilirken, Hamas esir aldığı bir İsrailli bir kadın ile 2 çocuğunu serbest bıraktı.

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