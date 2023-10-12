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Hamas 3 İsrailli esiri serbest bıraktı

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Ortadoğu'da İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 6'ncı güne girilirken, Hamas esir aldığı bir İsrailli bir kadın ile 2 çocuğunu serbest bıraktı.

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