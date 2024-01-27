Hamas 3 kadın rehinenin videosunu yayınladı

Hamas Cuma günü, 7 Ekim saldırısından bu yana Gazze'de rehin tutulan üç İsrailli kadını gösteren bir video yayınladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b4d57808e540bb5300b423" allowfullscreen></iframe>