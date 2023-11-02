Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 16:00 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 16:00 Hamas, İsrail askerlerine insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenledi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65439d7ef1abed78a627c103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! İstanbul'da bazadan vahşet çıktı 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti