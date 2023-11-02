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Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı

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Hamas, İsrail askerlerine insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenledi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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