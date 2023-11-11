  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu

Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu

Güncelleme:

Hamas güçlerinin, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı hedef aldığı anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç
Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada
Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu
Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif
Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi
Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi!
Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü