  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı

Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı

Güncelleme:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırıların görüntülerini paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Asrın felaketinden kurtuldu, husumetlisinden kurtulamadı
İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu
Aldatıldığını düşünen koca dehşet saçtı: 3 ölü
İstanbul'da gün batımı... Ortaya çıkan manzara hayran bıraktı
Yerli İHA AKSUNGUR bir ilki daha başardı
İçişleri'nden deniz altı uyuşturucu operasyonu
Türk imama Mekke'de gözaltı
Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok!
Madeni para getirine ekmek bedava!