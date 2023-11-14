Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı 14 Kasım 2023 Salı Saat: 09:50 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 09:50 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırıların görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655318b728e55f5414210f27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinden kurtuldu, husumetlisinden kurtulamadı İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu Aldatıldığını düşünen koca dehşet saçtı: 3 ölü İstanbul'da gün batımı... Ortaya çıkan manzara hayran bıraktı Yerli İHA AKSUNGUR bir ilki daha başardı İçişleri'nden deniz altı uyuşturucu operasyonu Türk imama Mekke'de gözaltı Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok! Madeni para getirine ekmek bedava!