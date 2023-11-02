Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 10:50 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 10:50 Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçların roketle imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654354da9e961266604e3673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar Uluslararası Comanchero çetesi İstanbul'da çökertildi Hamas, İsrail'in iki tankını böyle imha etti Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu 2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta! AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ? İstanbul'da tefecilerin villasına baskın