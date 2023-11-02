  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti

Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti

Güncelleme:

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçların roketle imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
8 katlı bina halatla çekerek yıktılar
Uluslararası Comanchero çetesi İstanbul'da çökertildi
Hamas, İsrail'in iki tankını böyle imha etti
Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi
Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi!
Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu
2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta!
AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ?
İstanbul'da tefecilerin villasına baskın