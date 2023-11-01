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Hamas, İsrail'in iki tankını böyle imha etti

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İsrail ordusu ile Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

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