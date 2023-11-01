Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas, İsrail'in iki tankını böyle imha etti Hamas, İsrail'in iki tankını böyle imha etti 01 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 21:30 Güncelleme: 01 Kasım 2023 Çarşamba 21:30 İsrail ordusu ile Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654299429fecf6542b516f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu 2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta! AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ? İstanbul'da tefecilerin villasına baskın Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı