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Hamas militanının İsrail tankına patlayıcı attığı anlar kamerada

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Gazze'de bir Hamas militanının, İsrail ordusuna ait tankın için patlayıcı bıraktığı anlar kameraya yansıdı.

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