Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas militanının İsrail tankına patlayıcı attığı anlar kamerada Hamas militanının İsrail tankına patlayıcı attığı anlar kamerada 20 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 13:20 Güncelleme: 20 Kasım 2023 Pazartesi 13:20 Gazze'de bir Hamas militanının, İsrail ordusuna ait tankın için patlayıcı bıraktığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655b32ef6bfe353b3a0fc2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrika yangını Şile’de kabus sular çekilince ortaya çıktı Domatesleri söküp dikti, kilosunu 150 TL'den satıyor! İstanbul'da ''Jammer''lı hırsızlık anı kamerada Datça'da denizin rengi değişti Fırtınada 2'ye bölünen gemiden yapılan yardım çağrısı kamerada Kar fena bastırdı; 17 kişi yaylada mahsur kaldı İstanbul'da ara tatilin ardından trafik durma noktasında Sağanak yağışlar bir can daha aldı: Anne öldü, 3 çocuğu kayıp