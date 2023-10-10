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  4. Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı

Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı

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İsrail'e ''Aksa Tufanı'' operasyonunu başlatan Hamas militanlarının, askeri tesisteki personelleri öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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