Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı 10 Ekim 2023 Salı Saat: 16:46 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 16:46 İsrail'e ''Aksa Tufanı'' operasyonunu başlatan Hamas militanlarının, askeri tesisteki personelleri öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652555b8129dcc63fc2fb473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi Motosikleti sürerken gidonundan yılan çıktı Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası