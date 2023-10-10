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Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi

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Hamas, ''Saat 17.00'ye kadar bölgeyi terk edin'' çağrısının ardından İsrail'in Aşkelon kentine saldırı başlattı.

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