Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi 10 Ekim 2023 Salı Saat: 20:00 Hamas, ''Saat 17.00'ye kadar bölgeyi terk edin'' çağrısının ardından İsrail'in Aşkelon kentine saldırı başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65258324a48be16dae064bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi Motosikleti sürerken gidonundan yılan çıktı