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Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın İsrail’e denizden sızma girişimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

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