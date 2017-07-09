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  3. 09 Temmuz 2017 16:15

Hamburgu festival havasında temizlediler

Almanlar, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen eylemler sırasında çöp yığınına dönen ve hasar gören sokakları festival havasında temizlediler.

Video Galeri
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Video Galeri
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Video Galeri
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Video Galeri
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Video Galeri
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Video Galeri
İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda
İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda