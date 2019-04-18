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  3. 18 Nisan 2019 14:03

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in videosu olay oldu

Geçtiğimiz ay 'İmdat' adını verdiği şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Hamdi Alkan'ın oyuncu - şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan, katıldığı bir programda hilti (beton delici) kullandı.

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