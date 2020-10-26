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  3. 26 Ekim 2020 13:20

Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen yıl 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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