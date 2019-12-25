  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Aralık 2019 13:25

Hamile hamamböceği ameliyat edildi

Rusya'da veterinerler, hamile olan hamam böceğini ameliyat etti. Anestezi ve ağrı kesici vererek nano-ameliyat gerçekleştirildi.

Video Galeri
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Video Galeri
Silivri'de bir kadının cinnet çığlıkları!
Silivri'de bir kadının cinnet çığlıkları!
Video Galeri
İstanbul'da okulda dehşete düşüren olay! Kaza mı, şiddet mi yoksa...
İstanbul'da okulda dehşete düşüren olay! Kaza mı, şiddet mi yoksa...
Video Galeri
Ekrem İmamoğlu: Ya Kanal Ya İstanbul...
Ekrem İmamoğlu: "Ya Kanal Ya İstanbul..."
Video Galeri
Kuvvetli rüzgar yaşlı kadını böyle düşürdü
Kuvvetli rüzgar yaşlı kadını böyle düşürdü
Video Galeri
Kanal İstanbul için garip gerekçe: ''Karşı değilim ama...''
Kanal İstanbul için garip gerekçe: ''Karşı değilim ama...''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM