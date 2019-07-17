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  3. 17 Temmuz 2019 14:49

Hamile kadın üzüntüden bebeğini düşürmüştü... Karar çıktı !

Antalya’da hamile kadının kolyesini kapkaç yoluyla çalan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi. Kapkaça uğrayan kadın, olaydan sonra bebeğini düşük yaparak kaybetmişti.

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