Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan maganda polis merkezinde
08 Temmuz 2019 10:10
Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan maganda polis merkezinde
Pendik’te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. Olay, Pendik’te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Adları Hasan Sel ve Hüseyin Sel olan iki şahıs, kendilerine yol...