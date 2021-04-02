Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım?

Kars’ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

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