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  4. Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım?

Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım?

Kars’ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

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