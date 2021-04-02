Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 18:50 Kars’ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60673d5ba5146c19b1464a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü! İstanbul'da dehşet anları kamerada! Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt