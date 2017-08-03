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  3. 03 Ağustos 2017 19:15

Hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi

Şili’de hastanede bir sağlık personeli, tartışma sırasında hamile olan iş arkadaşının karnını tekmeledi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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