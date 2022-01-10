Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir ile dünya evine girdi. Ronay 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

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