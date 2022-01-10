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  4. Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi

Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir ile dünya evine girdi. Ronay 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

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