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Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı

Amasya'da hamile olduğunu zannedip hastaneye başvuran 35 yaşındaki kadının karnında 6 kilo 400 gram ağırlığında kitle olduğu tespit edildi. Kadının karnındaki kitle operasyonla çıkarıldı.

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