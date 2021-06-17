Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 17:35 Amasya'da hamile olduğunu zannedip hastaneye başvuran 35 yaşındaki kadının karnında 6 kilo 400 gram ağırlığında kitle olduğu tespit edildi. Kadının karnındaki kitle operasyonla çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb5daf0a03726a274e7c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı'' Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada