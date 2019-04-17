Hamleleriyle Türkiye’de yeni bir dönem başlatmıştı.
17 Nisan 2019 12:35
Hamleleriyle Türkiye’de yeni bir dönem başlatmıştı.
17 Nisan 1993 tarihinde kaybettiğimiz merhum Özal, Türk siyasetinde yeri doldurulamayacak izler bıraktı. Darbe ile hırpalanan bir ülkeyi kısa sürede ayağa kaldırdı. Ekonomik hamlelerle ülkesine çağ atlattı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınması ve terör sorununun çözümüne yönelik çok ciddi çalışmalar yaptı. Eski bir cumhurbaşkanının deyimiyle 70 sente muhtaç edilen...