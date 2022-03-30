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  4. Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş...

Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş...

Kerem Bürsin ile lan birlikteliği sona eren Hande Erçel yeni bir aşka yelken açtı. Erçel Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi.

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