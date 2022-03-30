Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş... Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş... 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:05 Kerem Bürsin ile lan birlikteliği sona eren Hande Erçel yeni bir aşka yelken açtı. Erçel Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62441d64047cd44ac2233a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç Yandaş medyadan Necmettin Erbakan'a makas! Bu sözlerini kırptılar Pinhani konseri savaş alanına döndü! Ortalık birbirine girdi İstanbul'da ucuzluk izdihamı! İndirimi duyan koştu Rusya'nın mühimmat deposu havaya uçtu Rusya durmuyor! Ukrayna sabaha kadar bombalandı Karadeniz'deki doğal gaz için tarihi gelişme Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi ?