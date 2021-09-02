Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 16:05 Instagram'daki 24 milyon takipçisiyle dikkat çeken Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6130cc287f81e80bc15ddcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu Balıkçılar buldu! İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar 9 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi Yeni öğretim yılı takvimi açıklandı! İşte ilk sömestr tarihi TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi Bir ilimizde daha orman yangını! Alevler geceyi gündüze çevirdi Fırtına İstanbul Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı