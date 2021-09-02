Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı

Instagram'daki 24 milyon takipçisiyle dikkat çeken Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk görüntüler ortaya çıktı.

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