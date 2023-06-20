Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu 20 Haziran 2023 Salı Saat: 09:55 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 09:55 Güzel oyuncu Hande Erçel yüzü olduğu marka için bikinisiyle kameraların karşısına geçti ve bir kez daha "Hande Erçel güzelli diye bir şey var" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64914d5a70b553752225f643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İcra kumpasçısı yeniden iş başında! Uzmanı anlattı: Kurban eti nasıl pişirilmeli? Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti Putin talimat verdi; tek tek yakalayıp sınır dışı ettiler İneğe içki içirdiler denmişti... İşin aslı ortaya çıktı! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Yerli İHA ve SİHA'lar Fransa'da gövde gösterisi yaptı