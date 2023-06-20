Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu

Güzel oyuncu Hande Erçel yüzü olduğu marka için bikinisiyle kameraların karşısına geçti ve bir kez daha "Hande Erçel güzelli diye bir şey var" dedirtti.

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