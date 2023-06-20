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Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu

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Güzel oyuncu Hande Erçel yüzü olduğu marka için bikinisiyle kameraların karşısına geçti ve bir kez daha "Hande Erçel güzelli diye bir şey var" dedirtti.

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